Разыскиваемого за крупную кражу и угон жителя Бурятии поймали на наркотиках

Мужчина успел побывать в Иркутске, где сбыл похищенное







Полиция Бурятии задержала 33-летнего мужчину, подозреваемого в нескольких преступлениях в Кабанском районе.

Как сообщили в МВД Бурятии, ночью 1 января мужчина разбил оконное стекло, проник в жилой дом и похитил имущество - ювелирные изделия, норковую шубу и барсетку с документами на общую сумму 189 тысяч рублей. Хозяева, вернувшись под утро домой, обнаружили пропажу и вызвали полицию.На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Эксперт-криминалист обнаружил и изъял отпечатки пальцев возможного подозреваемого, по которым была установлена его личность. Однако задержать преступника по горячим следам не удалось.Вечером 21 января в полицию поступило сообщение об угоне автомобиля на АЗС возле станции Танхой. Хозяин машины рассказал, что работает таксистом. Получив от диспетчера заявку до Улан-Удэ, водитель забрал мужчину с указанного адреса. Однако, пока он рассчитывался за топливо на АЗС, злоумышленник угнал машину.Просмотрев камеры видеонаблюдения на АЗС, оперативники установили, что к преступлению причастен все тот же злоумышленник. Автомобиль вскоре был найден неподалеку от места преступления в кювете на дороге в направлении Иркутской области. Однако задержать преступника вновь не удалось, его объявили в федеральный розыск.9 февраля сотрудники полиции Кабанского района по подозрению в употреблении наркотиков задержали мужчину. В ходе досмотра у него изъяли более пяти граммов гашишного масла. При выяснении личности задержанного полицейские установили, что он находится в розыске. Как выяснилось, после угона мужчина уехал в Иркутскую область, где и сбыл украденные вещи.Сейчас злоумышленник взять под стражу, ему предъявлены обвинения по трем статьям УК РФ. Как отметили в полиции, ранее мужчина уже был судим за имущественные и наркопреступления.Фото: МВД Бурятии