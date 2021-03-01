В центре Улан-Удэ обнаружили труп человека

На данный момент территория вокруг Театральной площади огорожена



Сегодня в социальных сетях появилось видео – в центре города на Театральной площади нашли умершего человека. Видео появилось в сообществе «Весь Улан-Удэ». Тело неизвестного лежит рядом с музыкальным фонтаном, место оцеплено сотрудниками правоохранительных органов.



- Сообщение поступило от единой диспетчерской службы примерно в 16:20, на место выехали службы «03» и сотрудники полиции, - уточнили в МВД Бурятии.



Как сообщили в ведомстве, на настоящий момент причины и обстоятельства смерти человека выясняются.



фото: скрин из видео