01.03.2021
В центре Улан-Удэ обнаружили труп человека

В центре Улан-Удэ обнаружили труп человека

На данный момент территория вокруг Театральной площади огорожена

Сегодня в социальных сетях появилось видео – в центре города на Театральной площади нашли умершего человека. Видео появилось в сообществе «Весь Улан-Удэ». Тело неизвестного лежит рядом с музыкальным фонтаном, место оцеплено сотрудниками правоохранительных органов.

- Сообщение поступило от единой диспетчерской службы примерно в 16:20, на место выехали службы «03» и сотрудники полиции, - уточнили в МВД Бурятии.

Как сообщили в ведомстве, на настоящий момент причины и обстоятельства смерти человека выясняются.

фото: скрин из видео
смерть
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