В Улан-Удэ из института культуры похитили 13 миллионов рублей

В преступлении обвиняется бывший бухгалтер вуза





Заместитель прокурора Бурятии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего бухгалтера Восточно-Сибирского государственного института культуры. Женщина обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

«По версии следствия, с 2015 по 2019 годы, используя служебное положение и бухгалтерское программное обеспечение, обвиняемая завышала размер заработной платы сотрудников института. Разницу в выплатах злоумышленница перечисляла на собственные счета и счета третьих лиц в целях исполнения долговых обязательств. Таким способом женщина похитила 13,4 млн рублей», - рассказали в прокуратуре Бурятии.Институт уже заявил иск о возмещении ущерба. В ходе следствия на имущество обвиняемой стоимостью 400 тысяч рублей наложен арест.В настоящее время уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Улан-Удэ для рассмотрения по существу.Фото: «Номер один»