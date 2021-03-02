Жителя Бурятии наказали за убийство бизнесмена спустя 15 лет

Все это время мужчина находился в бегах





Верховный суд Бурятии вынес приговор в отношении мужчины, обвиняемом в разбойном нападении и убийстве предпринимателя, совершенном в 2005 году в Северобайкальске. Одного из убийц правоохранители задержали быстро, второго удалось поймать только через 15 лет.

Как сообщали ранее в Следственном комитете Бурятии, в начале апреля 2005 года два жителя Северобайкальска узнали, что знакомый им местный предприниматель регулярно с вокзала отправляет через проводников крупные суммы денег за товар в другие города. Они решили совершить разбойное нападение на торговца, убить его и завладеть деньгами. Разработав план и обсудив детали, злоумышленники приготовили из карнизной струны удавку.Вечером 24 апреля 2005 года они выследили предпринимателя, который направлялся на вокзал, подъехали к нему на машине и предложили подвезти. Ничего не подозревая, бизнесмен, знакомый с молодыми людьми, сел в их автомобиль на переднее пассажирское сиденье. Возле здания вокзала один из злоумышленников с заднего сиденья накинул на шею жертвы удавку и стал душить. Одновременно с ним водитель схватил потерпевшего за ноги и принялся удерживать их, чтобы мужчина не разбил окно и не привлек внимание прохожих. Через некоторое время бизнесмен умер. После этого злоумышленники отвезли его тело на городскую свалку, где выкинули, предварительно обыскав одежду и похитив около 120 тысяч рублей.После возбуждения уголовного дела один убийца был задержан по горячим следам. Он признал вину и дал подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы. Суд приговорил его к 14 годам лишения свободы. Его соучастнику удалось скрыться.Мужчина уехал в Москву и прятался там от следствия долгих 15 лет. Однако в последнее время, уверовав в безнаказанность, он стал участвовать в различных публично-правовых отношениях, купил квартиру, машину, нарушал правила дорожного движения. И так как все это время его розыск не прекращался, в итоге мужчина попал в поле зрения правоохранительных органов.Для его задержания из Бурятии в Москву вылетели сотрудники уголовного розыска. 40-летнего мужчину доставили в республику, где и предъявили обвинение.Как сообщили в Верховном суде Бурятии, обвиняемый признан виновным в убийстве и разбое. За убийство ему дали 12,5 лет колонии строгого режима, а срок давности привлечения к уголовной ответственности за разбой уже истек.Приговор суда в законную силу не вступил.Фото: «Номер один»