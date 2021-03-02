Улан-удэнец совершил кражу с территории строящейся церкви

Мужчина стащил инструменты и спрятал их в сугробе





Ночью в Росгвардию Бурятии поступило сообщение о том, что неизвестный вскрыл строительный вагончик на территории строящейся церкви в Железнодорожном районе Улан-Удэ. На место преступления выехали автоэкипажи вневедомственной охраны.

Со слов сторожа, злоумышленник сломал навесной замок строительного вагончика и похитил строительные инструменты, после чего убежал.Правоохранители обнаружили подозреваемого на соседней улице. 41-летний мужчина оказался пьян. Он признался в содеянном и рассказал, что похищенные инструменты – молотки, кувалды и газовый ключ – спрятал в сугробе возле торгового центра.В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии