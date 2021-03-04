В Улан-Удэ бездомного выбросили вниз головой с лестницы

Охранники ТЦ «Еврозона» таким образом «выпроводили» нежеланного гостя





Вчера в местном паблике «Аноним 03» появился видеоролик с мужчиной без определенного места жительства. Как сообщает автор видео в комментарии к посту, охранники торгового центра выбросили бомжа вниз головой с лестницы за то, что тот зашел в здание погреться.



- Бомж по имени Паша зашел в «Еврозону» погреться, но охранники взяли и выкинули вниз головой. Люди видели, потом охранники ушли, рядом была женщина, позвонила в полицию и приехала скорая, увезли, - сообщил анонимный автор.



На видео видно, что мужчина лежит на земле, вокруг собрались люди и сотрудники полиции. Один из полицейских приподнимает бездомного и спрашивает, что у него болит, тот указывает на спину.



- Я видел, как он летел тут и головой воткнулся! Мог же человек так шею сломать! – комментирует очевидец.



В МВД Бурятии «Номер один» сообщили, что мужчина без определенного места жительства уже несколько раз попадал в поле зрения правоохранительных органов.



- Данный мужчина 1982 года рождения доставлялся в полицию неоднократно за нарушение общественного порядка. Приезжают сотрудники полиции, если ему необходима медицинская помощь, то данный гражданин доставляется в медучреждение. Вчера его увезла скорая помощь. Его уже все знают, - рассказали в МВД.



В МВД уточнили, что с охранниками торгового центра у полиции общения не было.



Многих горожан действия охранников возмутили. Однако, нашлись и те, кто встал на их защиту.



- Какие люди жестокие. Ну, зашёл он погреется, и что с этого! Если он - бомж, человеком то он не перестал быть? Что вы как скоты себя ведёте. Он, по-любому, почеловечнее будет всяких гнид, которые на крузаках ездят, детей сбивают насмерть, а потом всех покупают, чтобы избежать наказания, - высказалась одна из подписчиц.



- Зачем бомжам ходить по ТЦ. И охранники делали свою работу. Нам ведь не нравится самим, когда по ТЦ прогуливается бомж. Все такие типа сердобольные, развозмущались, а сами-то могли бы ему помочь? – пишут там же.



- Может, определить его стоит куда-то, чтоб следили за ним, кормили и т.д? Может у человека сложная жизненная ситуация, ведь никто не знает, что у него было, - предложил один из комментаторов.



Фото: скриншот видео

