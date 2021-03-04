Житель Улан-Удэ оказался в кошмарном сне, сев в случайную попутку

До места назначения парень так и не доехал







22-летний житель Улан-Удэ попал в крайне неприятную историю, сев в случайно подвернувшийся автомобиль. Парень так и не доехал до места назначения: вместо этого он попал в ДТП и стал жертвой вымогательства.

Как сообщили в МВД Бурятии, 8 февраля в полицию обратился молодой человек. Он рассказал, что попросил водителя проезжавшей мимо машины подвезти его. Однако ближе к месту назначения автомобиль занесло, и на повороте он врезался в дерево. Находящиеся в салоне граждане не пострадали, машина получила повреждения.37-летний водитель стал обвинять в произошедшем пассажира и, угрожая ножом, потребовал у него деньги в счет ремонта автомобиля. Как гарант получения «компенсации» злоумышленник забрал у молодого человека паспорт. После происшествия парень сразу побежал в полицию.«В настоящее время злоумышленник задержан. У него изъяты нож и документ потерпевшего. Известно, что мужчина около 15 лет провел в исправительном учреждении, куда был помещен за убийство и разбой, и освободился в 2018 году. После отбытия наказания он обзавелся семьей, трудоустроился. В данный момент нигде не работает», - сообщили в МВД Бурятии.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство».Фото: pixabay.com