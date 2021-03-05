Тренера из Бурятии избили омоновцы

Юные футболисты добились освобождения своего наставника





Ренат Шулунов долгое время играл за «Селенгу», потом стал тренером. Лет десять назад он уехал из Улан-Удэ на родину к жене, в Белоруссию. Там дорос до тренера итальянского филиала «Интера» и рассказывал «Номер один» о разнице между жизнью в Бурятии и Минском. Когда начались митинги против Лукашенко, Ренат оставался в стороне, будучи аполитичным человеком и гражданином другой страны. Однако это его не уберегло – Шулунов попал в изолятор Окрестино и был избит без всякой на то причины.

Инцидент случился еще в августе, однако в России широко об этом узнали после февральского видео известного футбольного блогера Евгения Савина. Российский ютъюбер на своем канале «Красава» рассказал о белорусских футболистах и тренерах, пострадавших от режима Лукашенко, в их числе и детский тренер, отец пятерых детей Ренат.Сотрудники ОМОНа задержали Рената Шулунова в парке, когда он шел от метро в направлении дома.- Автобуса не было. Я решил идти пешком. Навстречу парень лет 15. Говорит, там, в кустах, ОМОН. Спрашиваю, в митингах участвовал? Отвечает, что нет. Ну что тогда нам бояться. Думал, спросят, откуда и куда идем, и все. Оказалось все жестче. Посадили в обычный желтый автобус и повезли, как я понял, в РУВД. Пока ехали, получил пару ударов в грудь, по голове и ногам. В РУВД нас завели в спортзал, поставили на колени, руки за спину. В одном автобусе со мной в тот спортзал привезли еще 18 человек, а всего, когда наутро увозили на Окрестина, нас было около 30 человек, - рассказывает Ренат.Он шел домой, где его ждал 11-летний ребенок. Ренат смог уговорить омоновца отправить СМС коллеге, что он в изоляторе и чтобы забрали сына.38-летний футбольный тренер рассказал также об избиениях задержанных сотрудниками ОМОНа.- Из-за удара было трудно дышать, и я повернул голову в сторону, чтобы сделать глоток воздуха. Рядом был омоновец, он разбежался и ударил меня в живот. Меня развернуло, я упал на спину, и омоновец начал кричать на меня: «Ну что, проголосовал за Тихановскую (главный соперник Александра Лукашенко на выборах. – Прим. ред.)?». Ответил ему, что являюсь гражданином Российской Федерации и не мог голосовать. Омоновец сказал, чтобы я заткнулся.К избитому тренеру дважды вызывали врача – сначала в РОВД, а потом и в изолятор. В ИВС Шулунов находился в четырехместной камере, куда поместили 22 человека.- Там стояли две двухъярусные кровати. Мест не хватало, и я сначала лег спать под кровать, но не хватало воздуха, возможно, сказывались последствия ударов. Тогда поменялся местами с одним парнем и лег под стол, там дышалось чуть лучше. Поспал полтора часа, больше не получилось. Сами понимаете, условия не курортные.Сам Ренат считает, что отделался легко, по сравнению с местными жителями.- Парень рядом сидел, у него лодыжка так опухла, что была больше моего бедра.Некоторые ребята сидели в той камере уже пятеро суток, но кормили их всего пару раз. Один раз принесли кашу, которую было невозможно есть, а в другой раз дали буханку хлеба на всех. Утром 14 августа, как я понимаю, стали приезжать консулы, и нам принесли чай, хлеб и кашу. Но, если честно, когда у тебя кружится голова и все болит, особо есть не хочется.Когда о задержании Рената узнали в спортивной школе, первыми за тренера вступились юные футболисты. Они вышли с плакатом «Освободите нашего тренера!», и это разошлось по всем социальным сетям.По словам Рената Шулунова, правосудием никто и не собирался заниматься. Ему сказали: «Если хочешь поехать домой, а не в Жодино на 15 суток, соглашайся с тем, что будут говорить на суде».- Когда начался суд, я попросил ознакомить меня с содержанием моего протокола. Ответили, что в протоколе написано: признаю, что участвовал в протестных акциях. Сказал на суде, что это не тот протокол, который я заполнял в РУВД, но вынужден с ним согласиться. Думаю, судья понял, что я на самом деле с протоколом не согласен.В итоге судья написал на протоколе: «За малозначительностью правонарушения дело прекратить». Потом узнал, что мне очень повезло, потому что мне даже не дали штраф, в отличие от всех остальных. Насколько знаю, когда я попал на Окрестина, пошла отмашка в российское консульство, что я там нахожусь. Возможно, поэтому ко мне было более лояльное отношение.Шулунов подчеркивает, что после освобождения не испытывает агрессии или жажды мести. И, как верующий человек, уверен, что все те люди получат свое наказание.- Когда волонтер вез меня домой, я увидел людей, которые, несмотря на все происходящее, находят в себе смелость выходить. Точно знаю, что это не проплаченные люди, они выходят по велению сердца. Тогда еще больше влюбился в народ Беларуси, хотя всегда уважал белорусов и не поехал бы в страну, которую не люблю. После пережитого мое отношение к стране нисколько не поменялось, потому что страна – это, в первую очередь, люди, которые в ней живут. Больше скажу, у меня нет ненависти к какому-то политическому режиму. Как говорится, лес рубят - щепки летят, и я оказался в такой ситуации. Очень сильно беспокоюсь за тех людей, которые еще задержаны и переживают или уже пережили весь тот ужас.Андрей Шевченко, «Номер один»Фото: скриншот видео