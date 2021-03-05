В Бурятии не смогли найти мать, выбросившую новорожденного ребенка на помойку

Следователи просят помощи у жителей республики





В Бурятии правоохранителям не удалось установить личность женщины, которая еще более года назад выбросила новорожденного мальчика на мусорку в Гусиноозерске.

Напомним, утром 16 декабря 2019 года на улице Ключевская в Гусиноозерске местные жители увидели возле одного из домов возню двух собак, а, приблизившись, разглядели в пасти у одной из них младенца. Прохожие отогнали животных и позвонили в правоохранительные органы. На месте происшествия силовики обнаружили тело новорожденного мальчика. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».Экспертиза показала, что ребенок родился живым и доношенным, а содержимое его желудка свидетельствовало, что мать перед смертью кормила малыша. Также в ходе судебно-медицинского исследования выяснилось, что причиной смерти младенца стала механическая асфиксия. Следствие предполагает, что новорожденный был помещен в один из мусорных баков, откуда затем его достали бродячие собаки.Правоохранители провели подворовые обходы близлежащих к месту обнаружения тела малыша домов и собрали у женщин образцы для проведения генетического исследования. Также проводились другие оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности женщины. Однако выйти на след матери мальчика не удалось.В связи с этим Следственный комитет Бурятии призвал всех граждан, которым известны сведения о предполагаемой личности матери ребенка, об обстоятельствах происшествия либо иных фактах, имеющих значение для уголовного дела, обратиться в правоохранительные органы по телефонам:8 (30145) 45-3-11, 44-8-55, (следственный отдел по Селенгинскому району)8 (924) 772-12-28 (дежурный следственного управления)или 02 (102) (полиция).Фото: pixabay.com