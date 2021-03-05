В Улан-Удэ выкинувшая младенца женщина получила условный срок

Она также пройдет принудительное лечение у врача-психиатра





Октябрьский районный суд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении 39-летней горожанки, обвиняемой в покушении на убийство новорожденного ребенка.

Напомним, 16 октября 2020 года женщина родила дома ребенка и решила от него избавиться. Она завернула девочку в простыню, положила в пакет и направилась в сторону железнодорожных путей, где оставила его на платформе грузового поезда.На станции в Улан-Удэ работник РЖД обнаружил ребенка и обратился в правоохранительные органы. Новорожденную госпитализировали в больницу, благодаря своевременно оказанной помощи девочка осталась живой.Известно, что ранее женщина была лишена родительских прав в отношении шестерых своих детей.«Суд признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года. Кроме того, к женщине применены меры медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях», - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.Фото: pixabay.com