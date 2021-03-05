В Улан-Удэ произошел крупный пожар в жилом доме

Эксперты устанавливают причины возгорания





Ночью 5 марта в МЧС Бурятии поступило сообщение о возгорании квартиры в 12-ти квартирном одноэтажном жилом доме по улице Горхонская в Улан-Удэ. На момент прибытия первого пожарного подразделения горела квартира и крыша деревянного дома.

- Сложность при тушении пожара заключалась в том, что жилой дом сборно-щитовой с пустотными перекрытиями и перегородками. В ходе ликвидации пожара производилось тушение и разбор конструкций жилого дома, - сообщил начальник дежурной смены службы пожаротушения майор внутренней службы Вячеслав Калмынин.





В результате пожара огнем повреждено строение на площади 200 квадратных метра. Погибших и пострадавших нет. Всего в тушении участвовали 6 единиц техники и 19 пожарных.Сейчас дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории устанавливают причины и обстоятельства пожара, сообщили в МЧС.Фото: МЧС Бурятии