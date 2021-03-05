Появилось видео крупного ДТП с трамваем в Иркутске

Мчащийся на большой скорости вагон раскидал автомобили как кегли

- Ничего не помогало, никакие тормоза (неразборчиво). Это был у меня первый рейс сегодня, осмотр в депо проходил, - сообщил водитель.











Как уже сообщил «Номер один», сегодня утром в Иркутске произошло крупное ДТП с участием трамвая.- Прибывшими инспекторами ГИБДД предварительно установлено, что вагоновожатый заметил техническую неисправность трамвая, высадил пассажиров и направился в депо для проведения ремонтных работ. В районе улицы Звездинская трамвай повредил два легковых автомобиля, а затем на спуске допустил столкновение еще с 7 транспортными средствами, - сообщили в Следственном комитете.В настоящее время информация о пострадавших уточняется. Сотрудники полиции продолжают работать на месте случившегося. В иркутских социальных сетях уже появилось множество видеороликов с места событий, в том числе – интервью с водителем злосчастного трамвая.В комментариях к видео нашлись иркутяне, которые уже сталкивались с проблемой неисправных трамваем, и очевидцы инцидента.- Да я на этом трамвае вчера ехал, на вокзале всех высадили из-за отказавших тормозов. Руководство парка настолько жадное, что вместо загона на ремонт выгнало его дальше собирать деньги? Прекрасно, господа. Теперь ремонт машин обойдётся явно дороже ремонта тормозов, - высказался житель Иркутска в сообществе.- Мы на остановке стояли в этот момент. Как раз трамвай ждали. По первому впечатлению система торможения отказала. Он с горки на большой скорости и с шумом выехал из-за угла. Хорошо в поворот вписался и остановился. Надеюсь, без пострадавших обошлось в автомобилях. На пешеходном переходе в тот момент вроде никого не было, - пишет другой иркутянин.- Держитесь от трамвайных путей подальше, следите за боковым интервалом и если уж заезжаете на пути смотрите, чтобы не было вагона поблизости! Сами видите - это очень опасно, – рекомендуют там же.Фото и видео: МВД Иркутской области