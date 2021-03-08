В Улан-Удэ появился новый вид мошенничества на коммунальных услугах

Неизвестные люди разносят квитанции с тревожным названием «Предупреждение о поверке счетчика»



В многоквартирных домах неизвестные люди разносят квитанции с тревожным названием «Предупреждение о поверке счетчика». В «документе» подробно изложена информация для жителей со ссылками на федеральный закон. Однако на деле «квитанция» - всего лишь уловка для доверчивых граждан. «Номер один» разбирался в новом виде обмана.



Замена вместо поверки



Листовки, похожие на платежные квитанции, разносят по домам, вкладывают в почтовые ящики. «Предупреждения о поверке счетчика» выглядят весьма внушительно. Есть и синий штамп с солидным названием «Центр метрологии ЖКХ», и штрихкоды, и указания федеральных законов, согласно которым граждане обязаны незамедлительно сделать поверку приборов учета воды. Указаны даже даты – до какого срока необходимо вызвать контролера для «оформления акта на распломбировку водомерного узла». Предписание подписано неким И. И. Правда.



На самом деле подпись под извещением больше похожа на издевку. Ведь правдой здесь и не пахнет. В качестве эксперимента мы все-таки позвонили по указанному мобильному телефону, чтобы записаться «на проведение работ».



Когда трубку сняли, было отчетливо слышно, как на том конце провода работает целый «цех» телефонисток. Видимо, процесс в «Центре метрологии ЖКХ» поставленна поток. Вежливый диспетчер первым делом уточнила имя звонившего, после чего предложила свой оптимальный вариант решения проблемы. Нам предложили сделать не поверку, а полную замену счетчиков горячей и холодной воды за 5 тыс. рублей.



- Так как участились случаи поверки на дому неаккредитованными организациями, мы поверку проводим только в лабораторных условиях, а это затратно. Очень много уходит времени и денежных средств. Так что сразу хочу предложить вам замену счетчиков. Это будет дешевле и удобнее, чем если вы прождете, пока мы будем делать поверку в лабораторных условиях. И не факт, что при этом не покажет погрешность. Замена двух счетчиков - это услуга, в которую входят два счетчика со всем оборудованием, работа мастера с гарантией и опломбировка. Все это будет стоить 4900. И ходить уже никуда не надо, мастер все сделает, - отчеканила девушка и весьма назойливо попросила нас записаться к мастеру, дать свой адрес и прочее.



Не дайте себя обмануть



Как выясняется, извещения эти высылает вовсе не «Водоканал», да и Бурятский центр метрологии и стандартизации к ним отношения не имеет. Более того, подобная схема «работы» внедрена и в других городах нашей страны.



И. о. директора ФБУ «Бурятский ЦСМ» Евгений Челночков объясняет нашим читателям, как не попасться на уловки обманщиков.



- Право поверки любых средств измерений, в том числе квартирных счетчиков, имеют только юрлица и индивидуальные предприниматели, аккредитованные в национальной системе аккредитации и включенные в единый реестр аккредитованных лиц Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитации). Прежде чем довериться организациям, предлагающим свои услуги по поверке, рекомендуем проверить их наличие в этом реестре на официальном сайте Росаккредитации, где есть раздел «Реестр организаций, аккредитованных на право проведения поверки бытовых счетчиков воды». Войти в раздел можно сразу по ссылке:



Первым признаком того, что под вполне правдоподобными названиями скрываются не те, за кого себя выдают, является отсутствие на рассылаемых квитанциях информации об адресе места нахождения и каких-либо реквизитов этих организаций (ИНН, например).



- Если рассмотреть содержание печати, которую, например, «Центр метрологии ЖКХ» ставит на своих квитанциях, то и этот атрибут не содержит никакой информации о ее владельце. Вместо реквизитов организации (юридического статуса, ИНН и др.) вписано название Федерального закона «Об обеспечении единства измерений», что, по крайней мере, странно. Еще такие компании, как правило, в силу того, что не имеют аккредитации, в итоге вместо поверки навязывают замену счетчика, что по цене обходится гораздо дороже, - говорит глава Центра метрологии.



Если же речь идет о пенсионерах, которые чаще всего становятся жертвами мошенников и не очень-то ладят с интернетом, то они могут обратиться за консультацией в ФБУ «Бурятский ЦСМ» по телефону 41-31-33.



Пустые траты



Ситуация с мошенниками грозит не только пустой тратой денег, но и тем, что после мошенников поверку в любом случае нужно будет делать заново. Ведь такое право есть только у организаций с действующей аккредитацией.



Если человеку нужно узнать, какие организации в Улан-Удэ на сегодняшний день имеют действующую аккредитацию на право поверки квартирных счетчиков воды, то, используя тот же реестр по названию населенного пункта, можно найти полный перечень таких организаций, включая их адреса и номера телефонов, поясняют специалисты.



Для тех, кто не знает всех нюансов поверки счетчиков, в Центре метрологии напоминают: «Необходимо сделать заявку в одну из аккредитованных организаций. В назначенное время приедет поверитель, который с помощью эталонного оборудования проведет поверку. Отсутствие паспорта на счетчик, что часто волнует его владельцев, не является основанием для отказа в проведении поверки. После того как специалист проведет поверку, он обязан занести ее результаты в электронном виде в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФГИС «Аршин»). Именно запись в государственном реестре сведений о результатах поверки средств измерений будет подтверждать, что поверка прошла. Без этой записи результаты поверки будут недействительными».



Поверку счетчиков нужно проводить раз в четыре - шесть лет (в зависимости от типа счетчика). Стоимость такой услуги не превышает 600 рублей.



Ольга Лазарева, «Номер один». В многоквартирных домах неизвестные люди разносят квитанции с тревожным названием «Предупреждение о поверке счетчика». В «документе» подробно изложена информация для жителей со ссылками на федеральный закон. Однако на деле «квитанция» - всего лишь уловка для доверчивых граждан. «Номер один» разбирался в новом виде обмана.Листовки, похожие на платежные квитанции, разносят по домам, вкладывают в почтовые ящики. «Предупреждения о поверке счетчика» выглядят весьма внушительно. Есть и синий штамп с солидным названием «Центр метрологии ЖКХ», и штрихкоды, и указания федеральных законов, согласно которым граждане обязаны незамедлительно сделать поверку приборов учета воды. Указаны даже даты – до какого срока необходимо вызвать контролера для «оформления акта на распломбировку водомерного узла». Предписание подписано неким И. И. Правда.На самом деле подпись под извещением больше похожа на издевку. Ведь правдой здесь и не пахнет. В качестве эксперимента мы все-таки позвонили по указанному мобильному телефону, чтобы записаться «на проведение работ».Когда трубку сняли, было отчетливо слышно, как на том конце провода работает целый «цех» телефонисток. Видимо, процесс в «Центре метрологии ЖКХ» поставленна поток. Вежливый диспетчер первым делом уточнила имя звонившего, после чего предложила свой оптимальный вариант решения проблемы. Нам предложили сделать не поверку, а полную замену счетчиков горячей и холодной воды за 5 тыс. рублей.- Так как участились случаи поверки на дому неаккредитованными организациями, мы поверку проводим только в лабораторных условиях, а это затратно. Очень много уходит времени и денежных средств. Так что сразу хочу предложить вам замену счетчиков. Это будет дешевле и удобнее, чем если вы прождете, пока мы будем делать поверку в лабораторных условиях. И не факт, что при этом не покажет погрешность. Замена двух счетчиков - это услуга, в которую входят два счетчика со всем оборудованием, работа мастера с гарантией и опломбировка. Все это будет стоить 4900. И ходить уже никуда не надо, мастер все сделает, - отчеканила девушка и весьма назойливо попросила нас записаться к мастеру, дать свой адрес и прочее.Как выясняется, извещения эти высылает вовсе не «Водоканал», да и Бурятский центр метрологии и стандартизации к ним отношения не имеет. Более того, подобная схема «работы» внедрена и в других городах нашей страны.И. о. директора ФБУ «Бурятский ЦСМ» Евгений Челночков объясняет нашим читателям, как не попасться на уловки обманщиков.- Право поверки любых средств измерений, в том числе квартирных счетчиков, имеют только юрлица и индивидуальные предприниматели, аккредитованные в национальной системе аккредитации и включенные в единый реестр аккредитованных лиц Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитации). Прежде чем довериться организациям, предлагающим свои услуги по поверке, рекомендуем проверить их наличие в этом реестре на официальном сайте Росаккредитации, где есть раздел «Реестр организаций, аккредитованных на право проведения поверки бытовых счетчиков воды». Войти в раздел можно сразу по ссылке: https://poverka.fsa.gov.ru/ . В данном разделе представлен реестр с актуальной информацией об организациях, аккредитованных на право проведения поверки бытовых счетчиков воды. Для проверки сведений о компании нужно знать только ее точное название и (или) ИНН. Как и ожидалось, организации с названием «Центр метрологии ЖКХ» в этом реестре не оказалось, - разъясняет Евгений Челночков.Первым признаком того, что под вполне правдоподобными названиями скрываются не те, за кого себя выдают, является отсутствие на рассылаемых квитанциях информации об адресе места нахождения и каких-либо реквизитов этих организаций (ИНН, например).- Если рассмотреть содержание печати, которую, например, «Центр метрологии ЖКХ» ставит на своих квитанциях, то и этот атрибут не содержит никакой информации о ее владельце. Вместо реквизитов организации (юридического статуса, ИНН и др.) вписано название Федерального закона «Об обеспечении единства измерений», что, по крайней мере, странно. Еще такие компании, как правило, в силу того, что не имеют аккредитации, в итоге вместо поверки навязывают замену счетчика, что по цене обходится гораздо дороже, - говорит глава Центра метрологии.Если же речь идет о пенсионерах, которые чаще всего становятся жертвами мошенников и не очень-то ладят с интернетом, то они могут обратиться за консультацией в ФБУ «Бурятский ЦСМ» по телефону 41-31-33.Ситуация с мошенниками грозит не только пустой тратой денег, но и тем, что после мошенников поверку в любом случае нужно будет делать заново. Ведь такое право есть только у организаций с действующей аккредитацией.Если человеку нужно узнать, какие организации в Улан-Удэ на сегодняшний день имеют действующую аккредитацию на право поверки квартирных счетчиков воды, то, используя тот же реестр по названию населенного пункта, можно найти полный перечень таких организаций, включая их адреса и номера телефонов, поясняют специалисты.Для тех, кто не знает всех нюансов поверки счетчиков, в Центре метрологии напоминают: «Необходимо сделать заявку в одну из аккредитованных организаций. В назначенное время приедет поверитель, который с помощью эталонного оборудования проведет поверку. Отсутствие паспорта на счетчик, что часто волнует его владельцев, не является основанием для отказа в проведении поверки. После того как специалист проведет поверку, он обязан занести ее результаты в электронном виде в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФГИС «Аршин»). Именно запись в государственном реестре сведений о результатах поверки средств измерений будет подтверждать, что поверка прошла. Без этой записи результаты поверки будут недействительными».Поверку счетчиков нужно проводить раз в четыре - шесть лет (в зависимости от типа счетчика). Стоимость такой услуги не превышает 600 рублей.Ольга Лазарева, «Номер один».