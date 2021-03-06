В Улан-Удэ пьяный водитель пострадал в серьезной аварии

Лихача доставили в больницу с многочисленными травмами

«Сегодня ночью около 03.40 водитель автомобиля Субару Легаси мужчина 1983 года рождения, следуя по ул. Жердева на повороте не справился с управлением и совершил наезд на препятствие», - сообщили в республиканском управлении ГИБДД.В результате ДТП водитель, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, получил многочисленные травмы и доставлен в больницу.Напомним, именно пьяные водители считаются основной причиной ДТП в республике. В очередной раз это подтвердилось 24 февраля на заседаним комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.- Основная причина аварий на сегодняшний день – это пьяные за рулем. Также специалисты Госавтоинспекции отмечают недостатки улично-дорожной сети. Ряд мер по профилактике дорожно-транспортных происшествий должен быть предпринят не только по городу Улан-Удэ, но и по всей республике, - отметил зампред правительства республики Петр Мордовской.Фото: ГИБДД по Бурятии