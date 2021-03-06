В Бурятии украденный у фермерши скот вернули вместе с приплодом

Скотокрадом оказался работник животноводческой стоянки



20 февраля в полицию Джидинского района обратилась хозяйка животноводческой стоянки в с. Инзагатуй. Женщина рассказала правоохранителям, что обнаружила пропажу четырех овец и мешков с овсом. Ущерб составил более 25 тысяч рублей, сообщили в МВД по республике.



В результате оперативно-розыскных мероприятий участковым уполномоченным полиции и оперативником уголовного розыска по подозрению в краже задержаны работники стоянки.



Следствием установлено, что после новогодних праздников 43-летний скотник похитил две овцы и сбыл их местному жителю. Покупателю мужчина пояснил, что ему выдали заработную плату животными и договорился, что в качестве оплаты покупатель привезет ему алкоголь и сигареты. Спустя месяц другой рабочий фермы совершил аналогичное преступление и сбыл похищенное тому же сельчанину.



В момент изъятия похищенного у покупателя полицейские обнаружили, что животные принесли приплод. Овцы изъяты и возвращены владелице.



Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведется следствие. Отметим, что оба гражданина ранее привлекались к уголовной ответственности за различные преступления.



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