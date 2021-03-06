В Бурятии предприниматель вместо гашиша подарил себе на день рождения «уголовку»

Полицейские изъяли у мужчины 40 грамм наркотического вещества



Вечером 2 марта участковые уполномоченные полиции в ходе профилактического рейда на поле неподалеку от с. Оронгой задержали мужчину, у которого был изъят сверток с веществом растительного происхождения. По заключению экспертизы, гашишем массой более 40 граммов.



55-летний местный житель признался, что изготовил наркотическое средство сразу же после сбора необходимой для этого конопли. Запрещенное вещество он планировал употребить сам, как сделал это за день до задержания.



Отметим, что сельчанин является индивидуальным предпринимателем. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности и даже отбывал наказание в местах лишения свободы.



Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации: «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере». Ведется следствие.



Фото: «Номер один»

