Жительница Бурятии "подарила" 6 тысяч рублей мошеннице из Instagram

Она заказала детскую одежду и заплатила за нее, однако спустя месяц так ничего не получила



2 марта в полицию Улан-Удэ с заявлением обратилась 43-летняя жительница Приморского края. Женщина пояснила, что 21 января c помощью приложения Instagram заказала в интернет-магазине детскую одежду и оплатила полную стоимость товара. После перевода на указанный продавцом счет около шести тысяч рублей покупательница стала ожидать товар. Спустя месяц оплаченные вещи не поступили, а продавец не выходила на связь. Женщина обратилась в полицию Улан-Удэ, зная, что продавец интернет-магазина проживает в Республике Бурятия, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по г. Улан-Удэ в тот же день задержали 27-летнюю горожанку. В ходе следствия девушка призналась, что не планировала отправлять товар, раскаялась в содеянном и возместила пострадавшей ущерб.



"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Следствие продолжается. Сотрудниками полиции устанавливается причастность подозреваемой к аналогичным преступлениям. Полицейские призывают граждан в случае приобретения товара через торговые интернет-площадки не переводить денежные средства, не убедившись в добросовестности продавца", - сообщает пресс-служба МВД.



Фото: "Номер один"

