Житель Бурятии погиб в огне

Вероятной причиной трагического пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении



Утром 7 марта в селе Острог Прибайкальского района произошел пожар в жилом доме. На момент прибытия огнеборцев 8-го Прибайкальского отряда ГПС РБ в доме было сильное задымление. Возле входа в зал на полу было обнаружено тело мужчины 1969 г.р. без признаков жизни, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.



"В результате пожара сгорела кровать и постельные принадлежности, закопчены стены. Вероятной причиной трагического пожара послужило неосторожное обращение с огнем при курении", - добавили в ведомстве.



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