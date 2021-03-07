В Бурятии спасатели помогли девушке, чья машина застряла в снегу

Она направлялась к озеру Карасиное, где рыбачил ее муж



7 марта в 5 часов утра в "Службу-112" поступил звонок от девушки 1991 года рождения. Позвонившая ехала к мужу, который рыбачил на озере Карасиное в Иволгинском районе. Машина девушки застряла на дороге недалеко от озера. Диспетчер "Службы-112" сразу же передал сообщение в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу и спасатели незамедлительно выехали на вызов, рассказали в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.



"Прибыв на место, спасатели обнаружили, что машина девушки стоит поперёк дороги и к тому же застряла. Они вытащили автомобиль и доставили его хозяйку домой в село Хурумша. От медицинской помощи девушка отказалась. Работы завершены", - добавили в ведомстве.



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