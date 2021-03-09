В Бурятии мать с детьми выбралась из горящего дома через окно

Пожар произошел на веранде дома и отрезал выход





8 марта в ДНТ «Выбор» в селе Сотниково произошел пожар в жилом доме. Внутри в это время находилась женщина детьми в возрасте 4 и 12 лет. Услышав шум, она вышла на веранду и обнаружила возгорание. Поскольку огонь отрезал выход, женщине вместе с детьми она пришлось выбираться из горящего дома через окно.







Еще один пожар произошел ранним утром 8 марта в селе Турунтаево. На момент прибытия огнеборцев дом горел изнутри, пламя распространялось по основным конструкциям здания. В результате пожара обрушилась кровля, дом выгорел изнутри на общей площади 20 кв. м. К счастью, никто не пострадал – жильцы временно не проживали в доме. Предположительной причиной возгорания стало короткое замыкание электрооборудования.





К моменту прибытия пожарных горела веранда и кровля дома, пламя распространялось на основные конструкции строения. Огнеборцам удалось остановить распространение огня, уничтожения они не допустили. В результате пожара полностью уничтожена веранда, частично повреждена кровля дома на общей площади 48 кв. м. Жильцы разместились во втором доме на территории участка. Предположительно, причиной пожара стало короткое замыкание электрооборудования на веранде, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС