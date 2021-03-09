В Улан-Удэ за праздничные выходные задержали 37 пьяных водителей



За праздники произошло 79 аварий, в том числе 3 - с пострадавшими



На праздничных выходных с 6 по 8 марта в Улан-Удэ сотрудники ГИБДД задержали 37 нетрезвых водителей. Кроме того, из них16 человек пойманы за пьяным вождением повторно.



- За время праздничных выходных выявлено 1320 нарушений правил дорожного движения, произошло 79 аварий, в том числе 3 - с пострадавшими, - отметили в пресс-службе ГИБДД.



Как пояснили в ведомстве, крупные аварии с пострадавшими или погибшими происходят преимущественно с участием пьяных водителей. Так, ночью 8 марта в Улан-Удэ по вине пьяного водителя в ДТП пострадали два человека.



ГИБДД Бурятии проводит рейды для выявления пьяных водителей. В минувшую пятницу только по Улан-Удэ проверили 290 водителей, выявлено 2 водителя в состоянии алкогольного опьянения, 2 нарушителя, не имеющих права управления транспортом и двое автомобилистов, лишенных права управления.



Напомним, 23 февраля также по вине пьяного водителя на ул. Революции 1905 года погибли два подростка, переходившие дорогу на зеленый свет светофора.





фото: ГИБДД Бурятии