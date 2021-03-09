Житель Бурятии добровольно стал бомжом

Мужчина ведет асоциальный образ жизни и отказывается возвращаться домой





В Бурятии полицейские нашли 42-летнего жителя села Горхон, который ушел из дома 24 декабря и не вернулся. Как сообщалось в ориентировке, по характеру спокойный мужчина злоупотребляет спиртными напитками, ведет асоциальный образ жизни и мог связаться с бомжами.







Предположения полицейских подтвердились.

«Разыскиваемый мужчина обнаружен полицейскими в Советском районе Улан-Удэ. Гражданин ведет асоциальный образ жизни и отказался возвращаться домой», - сообщили в МВД Бурятии.