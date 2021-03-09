В Улан-Удэ безнадзорная собака напала на девушку



Очередной инцидент произошел сегодня в микрорайоне Комушка





В столице Бурятии вновь произошло нападение безнадзорной собаки на местную жительницу. В микрорайоне Комушка пострадала 21-летняя девушка.



- Судя по словам девушки, она находилась на улице Дальневосточная, в это время выбежала собака с биркой и напала на нее. Покусала, разорвала куртку, джинсы – есть небольшой поверхностный укус. Девушка обратилась в травмпункт и больницу, а собаку отловили в течение 15 минут, - пояснили «Номер один» в Комитете городского хозяйства.



Как отметили в ведомстве, девушка уже опознала безнадзорное животное.



- По сообщению местных жителей, собака может принадлежать двум организациям. находящимся в том районе. Пока сведения разные, будем уточнять информацию, - добавили в КГХ.



фото: pixabay.com