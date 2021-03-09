09.03.2021
В Улан-Удэ безнадзорная собака напала на девушку

В Улан-Удэ безнадзорная собака напала на девушку


Очередной инцидент произошел сегодня в микрорайоне Комушка

В столице Бурятии вновь произошло нападение безнадзорной собаки на местную жительницу. В микрорайоне Комушка пострадала 21-летняя девушка. 

- Судя по словам девушки, она находилась на улице Дальневосточная, в это время выбежала собака с биркой и напала на нее. Покусала, разорвала куртку, джинсы – есть небольшой поверхностный укус. Девушка обратилась в травмпункт и больницу, а собаку отловили в течение 15 минут, -  пояснили «Номер один» в Комитете городского хозяйства.

Как отметили в ведомстве, девушка уже опознала безнадзорное животное. 

- По сообщению местных жителей, собака может принадлежать двум организациям. находящимся в том районе. Пока сведения разные, будем уточнять информацию, - добавили в КГХ.

фото: pixabay.com
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