В Улан-Удэ в ДТП пострадала 4-летняя девочка

Из-за гололеда одного из водителей выбросило на встречную полосу



В Улан-Удэ за последние два дня увеличилось число дорожно-транспортных происшествий. Госавтоинспекция обращает внимание автомобилистов на сложные дорожные условия, связанные с образованием гололёда.



- Вчера около 4 часов дня в Советском районе 28-летний водитель автомобиля «Тойота Виндом», следуя по улице Борсоева, в условиях гололеда не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль «Мазда Демио» под управлением водителя 1980 года рождения. В результате ДТП 4-летняя девочка – пассажир «Мазды» с травмами была госпитализирована в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД Бурятии.



Кроме того, сегодня утром в Железнодорожном районе 31-летняя водитель автомобиля «Хонда Цивик», следуя по улице Блинова, совершила столкновение с автомобилем «Тойота Лэнд Крузер» под управлением водителя 1972 года рождения. Как сообщает ГИБДД, за последние двое суток возросло количество автомобильных аварий на дорогах города.



фото: скрин из видео