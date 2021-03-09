В Бурятии сельчанин украл и забил жеребенка

Сотрудники полиции вышли на подозреваемого, отыскав место забоя



В Бурятии в отдел полиции по Закаменскому району обратился 28-летний местный житель, который держит несколько лошадей. Один из годовалых жеребят вечером не вернулся домой. Не отыскав животное самостоятельно, сельчанин решил пойти в полицию.



- Выехавшие на место происшествия сотрудники полиции недалеко от выпаса обнаружили место забоя животного. В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержан 30-летний житель села Холтосон. Следствием установлено, что у задержанного сельчанина также имеется поголовье лошадей. Проверяя своих лошадей на выпасе, он увидел отбившегося жеребенка и забил его, а после попросил своего родственника помочь перевезти мясо якобы своего животного, - рассказали в МВД Бурятии.



Как отметили в МВД, задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за кражи, а также за умышленное причинение легкого вреда здоровью.



Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Ущерб составил 35 тысяч рублей. Следствие продолжается.



фото: pixabay.com