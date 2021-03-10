В Бурятии пьяный водитель протаранил стоявший автомобиль

Находившиеся в машинах юные пассажирки попали в больницу





Вчера около 7 часов вечера на ул. Ленина в селе Бичура произошло ДТП. 38-летний водитель автомобиля «Тойота Корона Премио» врезался в стоящий автомобиль «Тойота Спринтер», в котором находился 35-летний водитель.

В результате аварии травмы получили две девушки 17 и 18 лет – пассажирки обоих машин. Пострадавших госпитализировали в больницу.Как сообщили в ГИБДД Бурятии, водитель «Премио» был пьян, результат его освидетельствования составил 1.21 мг/л.Фото: ГИБДД Бурятии