Жительница Улан-Удэ обманула доверчивых граждан на 140 тысяч рублей

Она «продавала» одежду через фейковый интернет-магазин





Полиция Улан-Удэ возбудила уголовное дело в отношении 29-летней горожанки, подозреваемой в нескольких эпизодах мошенничества.

По версии следствия, в прошлом году женщина создала в одной из социальных сетей интернет-магазин по продаже женской одежды по «закупочным ценам». В действительности никакого товара у нее не было, а размещенные фотографии одежды она скачала в интернете.На уловку клюнули несколько граждан из разных регионов страны, которые перевели женщине деньги в качестве предоплаты. Общий ущерб от действий мошенницы составил около 140 тысяч рублей. Полицейские не исключают, что в деле появятся и другие потерпевшие.Как отметили в МВД Бурятии, горожанка ранее уже была неоднократно судима за аналогичные преступления, но не сделала должных выводов. Сейчас ей грозит до пяти лет лишения свободы.Фото: «Номер один»