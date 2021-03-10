В Бурятии наркокурьер получил 8 лет колонии

Мужчина пытался завезти в республику 5 килограмм синтетики





В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Заиграево. Мужчина обвинялся в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, мужчина являлся участником преступной группы, организованной неустановленными лицами для сбыта наркотиков. Зелье продавалось в интернет-магазине, покупатели получали его при помощи закладок. В июле 2020 года мужчине поручили перевезти крупную оптовую партию «синтетики» из Перми в Улан-Удэ. Однако наркокурьер попал в поле зрения полиции. Когда он въехал на территорию Кабанского района, его задержали оперативники. В ходе обыска полицейские изъяли у мужчины более 5 кг наркотиков.За инкриминируемое преступление сельчанину грозило суровое наказание вплоть до пожизненного заключения. Однако, с учетом активного сотрудничества со следствием суд приговорил его к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима.Фото: «Номер один»