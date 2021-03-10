В Бурятии с начала года на дорогах погибли 10 человек

Жители республики за два месяца пострадали в 101 ДТП



Всего за два месяца 2021 года на дорогах республики зарегистрировали 101 ДТП с пострадавшими. В результате аварий 10 человек погибли и 132 получили травмы. Как сообщает УГИБДД Бурятии, в каждом восьмом инциденте пострадали дети в возрасте до 16 лет.



По вине пьяных водителей случилось 16 аварий, в которых погибли 5 человек и 23 были травмированы.

Всего возбуждено 710 дел об административных правонарушениях.



- За отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения привлечены 222 водителя, а 240 нарушителей задержаны по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (повторное управление транспортом в состоянии опьянения или отказ от прохождения освидетельствования), - отметили в сообщении.



По вине пешеходов произошло 8 инцидентов, в результате которых 4 человека погибло и 4 получили ранения. За нарушения ПДД к административной ответственности привлечено 709 пешеходов.



Помимо этого, 55 дорожных аварий с начала года произошли из-за плохого состояния дорог. По результатам проверок выдано 409 предписаний на устранение выявленных недостатков в содержании автомобильных дорог и улиц. За невыполнение в срок законных предписаний возбуждено 28 административных дел, в том числе 23 – в отношении юридических лиц.



В целом, за январь-февраль сотрудниками ГИБДД было возбуждено 64 710 дел об административных правонарушениях, в том числе – выдано 39 745 постановлений по нарушениям, зафиксированным камерами.



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