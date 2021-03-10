Жителя Улан-Удэ убило током

Мужчина спустился в затопленный подвал, где стоял обогреватель





7 марта около 22 часов в Следственный комитет Бурятии поступило сообщение о том, что в поселке Таежный в Улан-Удэ найден мертвым мужчина. Экстренные службы нашли тело погибшего в погребе в воде. Предположительно, 38-летний горожанин скончался в результате электротравмы.

По версии следствия, придя вечером домой, мужчина обнаружил, что в погребе появилась вода. Видимо, прорвало трубу. В доме проведено водоснабжение, и, чтобы трубы не подмерзали, был установлен обогреватель, от которого отходили провода. Мужчина решил выяснить, что произошло, спустился в погреб, где получил удар током.Супруга вызвала скорую, однако к приезду медиков мужчина был уже мертв.- По данному факту начата доследственная проверка, обстоятельства произошедшего выясняются, - сообщила следователь СО по Октябрьскому району СУ СКР по Бурятии Лайжит Батомункуева.Фото: pixabay.com