В Улан-Удэ разыскивают «бабу Надю»

Пожилая женщина ушла из социального учреждения в халате и тапочках





В Улан-Удэ полицейские разыскивают 82-летнюю Анастасию Николаевну Карбаинову (Жирова). Вечером 9 марта пенсионерка ушла из социального учреждения и до настоящего времени не вернулась.

Приметы: европейской внешности, на вид 80 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы седые.Была одета: шапка черного цвета, розовый халат, черные колготки, зеленые тапочки.Может представляться «бабой Надей», не ориентируется на местности.При наличии какой-либо информации о пропавшей или ее местонахождении МВД Бурятии просим незамедлительно сообщить по телефонам: 8-924-555-97-55, 8-964-406-96-02, или 102 (112).