В Улан-Удэ замалчивание сексуального насилия в школе довело директора до приговора

Однако точка в громком скандале еще не поставлена





Октябрьский райсуд Улан-Удэ приговорил бывшего и.о. директора специальной коррекционной образовательной школы №2 Улан-Удэ (СКОШИ №2) Альбину Сахаровскую к одному году условно по делу о насилиях над детьми-инвалидами. Напомним, руководителя привлекли по ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» в связи с тем, что она, достоверно зная, что в подведомственном ей учреждении происходят насилия в отношении несовершеннолетних, не предприняла необходимых мер для пресечения преступлений.

