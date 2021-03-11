В Улан-Удэ замалчивание сексуального насилия в школе довело директора до приговора

Однако точка в громком скандале еще не поставлена
Октябрьский райсуд Улан-Удэ приговорил бывшего и.о. директора специальной коррекционной образовательной школы №2 Улан-Удэ (СКОШИ №2) Альбину Сахаровскую к одному году условно по делу о насилиях над детьми-инвалидами. Напомним, руководителя привлекли по ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» в связи с тем, что она, достоверно зная, что в подведомственном ей учреждении происходят насилия в отношении несовершеннолетних, не предприняла необходимых мер для пресечения преступлений.
Детей не защитили
Серьезные проблемы в улан-удэнской СКОШИ №2 начались еще в 2017 году, когда в спецшколу из Закаменского района перевели тогда еще 12-летнего Болота Баирова (имя и фамилия изменены). Мальчик страдал легкой формой олигофрении, по некоторым данным, в детстве сам подвергался жестокому обращению, рано оставшись без родителей. Над подростком взяла опекунство его старшая сестра, однако у нее были собственные малолетние дети и женщина не смогла справиться с его воспитанием. Она отправила его в спецшколу №2.
Почти сразу же, как рассказала «Номер один» одна из педагогов, Болот начал проявлять агрессию против своих более слабых и больных сверстников. И, не встречая должной реакции со стороны руководства школы, постепенно превратился в малолетнего хулигана. Бил детей, угрожал, требовал, чтобы ему приносили деньги и сигареты. А затем перешел к насилиям в отношении более слабых подростков. Воспитатели регулярно информировали руководство о бесчинствах подростка, однако должных мер не предпринималось.
К тому же сама школа в этот период фактически оказалась без руководства. В ноябре 2017-го скоропостижно ушел из жизни директор Виктор Воропаев, а новый руководитель Амгалан Аюшеев возглавил ее лишь в апреле 2018 года. В этот период исполняла обязанности руководителя замдиректора школы Альбина Сахаровская. И именно в этот же период полицией и СУ СКР по Бурятии было установлено как минимум два факта насилий со стороны Баирова в отношении двух учеников школы.
Причем воспитатели регулярно направляли докладные записки руководству, однако должных мер не предпринималось (например, поставить его на учет в подразделение по делам несовершеннолетних или перевести на домашнее обучение).
Лишь когда в школе был назначен новый директор Амгалан Аюшеев, а мать одного из пострадавших подростков сообщила ему, что забирает ребенка из школы и едет писать заявление в МВД, Аюшеев успел первым позвонить в полицию. Тогда уже было бесполезно следовать обычной тактике - не выносить сор из избы.
Порочная практика
Далее после нескольких публикаций в «Номер один» к расследованию подключился и Следком. Болота Баирова к этому моменту выселили из общежития, а летом решением Иволгинского райсуда направили в специнтернат. Безопасное пространство в СКОШИ-2 было восстановлено. Однако дать хода делу в отношении малолетнего насильника не удалось - он еще не вступил в тот период в возраст привлечения к уголовной ответственности.
Но поскольку преступления без наказания обычно не бывает, за все пришлось отвечать руководителю организации, допустившей данную ситуацию. В 2019 году Альбину Сахаровскую отстранили от должности замдиректора школы в связи с возбуждением против нее уголовного дела по ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» и в том же году дело передали в суд. Однако в связи с пандемией суд вынес приговор лишь в конце февраля 2021 года, приговорив ее к году условно и запретив занимать руководящие должности в течение одного года. Приговор, мягко говоря, не слишком суровый. Как стало известно «Номер один», прокуратура не будет обжаловать его.
Тем не менее, как говорят педагоги учреждения, Сахаровская намерена возвратиться в школу. На двери кабинета до сих пор висит табличка с ее именем, и она на днях подала апелляционную жалобу на приговор Октябрьского райсуда Улан-Удэ. В жалобе на приговор сообщается, что «обвинением не доказано, какие конкретно обязанности я должна была исполнять и какие не исполнила, то есть какими должностными полномочиями злоупотребила в результате бездействия». По мнению осужденной, состав преступления в ее действиях отсутствует. Решение суда не вступило в законную силу.
Тема жестокого обращения с детьми в специализированных школах и интернатах Бурятии не нова. Это, к сожалению, ранее уже случалось в подобных реабилитационных учреждениях. Хотя, надо отдать должное, в СКОШИ №2, где обучаются дети с небольшими отклонениями в развитии, в том числе с легкими формами аутизма и ДЦП, подобное, похоже, произошло впервые.
Добавим, что в целом педагогический и медицинский состав подобных учреждений Бурятии обычно хорошо знаком с эффективными протоколами реагирования на вероятные насилия в среде подростков. И первая линия обороны - бдительность, неравнодушие и своевременное информирование руководства школ со стороны воспитателей. Они обязаны немедленно докладывать и отчитываться за каждый случай жестокого обращения в отношении того или иного подростка. Однако в СКОШИ №2 взяли курс на сокрытие и замалчивание фактов насилия, что создало на тот период крайне небезопасную среду для детей.
Обвинительный приговор бывшему руководителю школы, на наш взгляд, должен послужить очень важной воспитательной целью для ее коллег. Поскольку, если вдруг они столкнутся с подобной проблемой в будущем, то защита интересов детей должна стать для них главной. А вовсе не «блатные» связи и порочная тактика не выносить сор из избы.
Дмитрий Родионов, «Номер один»
Фото: «Номер один»
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