С жительницы Улан-Удэ сняли порчу вместе с золотыми украшениями

Драгоценности исчезли после «обряда очищения» вместе с «колдуньей»





Днем 4 марта с заявлением о мошенничестве в полицию Улан-Удэ обратилась 47-летняя горожанка. Она рассказала, что на улице познакомилась с женщиной. Незнакомка предложила «предсказать будущее» и напросилась зайти в дом. Зайдя в жилище, гостья тут же убедила хозяйку, что на нее наложена «порча», снять которую можно с помощью определенного заговора на золотые украшения.

По просьбе «предсказательницы» женщина сняла и отдала ей золотые серьги и цепочку с крестиком. Затем подозреваемая, якобы, завернула украшения в бумагу и сложила в конверт. Проведя «обряд очищения», злоумышленница вернула конверт хозяйке и попросила не открывать некоторое время для «закрепления результата».Спустя час доверчивая женщина открыла конверт, но золотых украшений там не обнаружила. Ущерб составил 21 тысячу рублей.Подозреваемую по горячим следам задержали в Прибайкальском районе Бурятии. При личном досмотре полицейские изъяли у нее похищенные украшения и вернули их владелице.В отношении 37-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Как сообщили в МВД Бурятии, подозреваемая не трудоустроена, имеет на иждивении четверых несовершеннолетних детей.Фото: pixabay.com