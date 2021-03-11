В Улан-Удэ столкнулись четыре автомобиля

Крупное ДТП произошло по улице Борсоева, люди не пострадали



В Улан-Удэ по улице Борсоева 13а произошло ДТП с участием четырех автомобилей. «Информация о ДТП поступила в дежурную часть в 11:00. Столкновение четырех транспортных средств Toyota Corolla, Nissan Almera, Hyundai и Toyota Land Cruiser. Пострадавших нет», - сообщили в УГИБДД Бурятии.



Как отметили в ГИБДД, сейчас устанавливаются все обстоятельства и виновник аварии.



фото: скрин из Инстаграм @avarkom_kuzov_salon

