В Бурятии вора нашли по брошенному окурку

Мужчина недавно освободился из колонии и снова отправится туда





В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя села Нижний Саянтуй, обвиняемого в краже.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в июне 2020 года в полицию поступило заявление местной жительницы о краже из дома. Неизвестный, взломав дверь, похитил бытовые предметы, одежду и инструменты на сумму 16 тыс. рублей. На месте происшествия оперативники нашли окурок и отдали его на генетическую экспертизу. Благодаря этому вора удалось установить. Им оказался недавно освободившийся из колонии мужчина.С учетом наличия непогашенной судимости за аналогичное преступление суд приговорил его к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.Фото: pixabay.com