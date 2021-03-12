В Бурятии спасли мужчину со сломанными ногами

Спасатели несколько километров несли пострадавшего на носилках





Днем 7 марта в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу в поселке Кырен поступил вызов о помощи. В трех километрах от поселка Аршан 49-летний мужчина сломал обе ноги и не мог передвигаться самостоятельно.

Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, спасатели, поднявшись вверх по реке Кынгырга, оказали пострадавшему первую помощь. Затем мужчину погрузили на носилки, спустили до поселка Аршан и передали медикам.Фото: «Номер один»