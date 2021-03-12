Житель Бурятии убил обидчика брата

Теперь мужчина, недавно вышедший из колонии, снова получит срок





В Кяхтинском районе младший брат с ножом в руке заступился за старших. В результате он смертельно ранил односельчанина и снова попал за решетку, откуда освободился всего год назад.

Кровавое происшествие случилось 7 марта в Усть-Киране. В одном из домов за столом встретились четверо односельчан, среди которых были два брата. В какой-то момент между одним из братьев и собутыльником вспыхнула ссора, последний ударил мужчину по голове, и тот в обиде ушел из дома.По дороге мужчина встретил третьего, младшего брата, и рассказал о произошедшем. «Пойдем, разберемся», - сказал брат. Оба вернулись в дом, где между мужчинами завязалась драка. Младший в потасовке нащупал рукой нож и ударил сначала одного, а затем и второго гостя по ноге.Один из раненых мужчин с небольшим порезом успел убежать, второй получил более серьезное ранение.- 25-летний мужчина умер во дворе дома, у него оказалась повреждена артерия, он скончался от острой кровопотери, - сообщил следователь Кяхтинского МСО СУ СКР по Бурятии Бато Чагдуров.24-летний подозреваемый задержан. Ранее он уже был судим за тяжкое преступление, освободился из колонии год назад, в апреле 2020 года.Фото: pixabay.com