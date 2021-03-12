«Пешеходы в Улан-Удэ, видимо, бессмертные»

Автомобилисты столицы Бурятии выкладывают ролики с видеорегистраторов

В местном сообществе «Аноним 03» появились ролики с автомобильных видеорегистраторов. Местные водители поделились наболевшим – увы, виновниками ДТП нередко становятся пешеходы. Так, накануне один из автолюбителей разместил клип, где во время движения по улице Дарханская женщина выскочила на проезжую часть в неположенном месте и, судя по активной жестикуляции, отругала водителя.Видео за сутки набрало более 19 тысяч просмотров. Комментаторы призывают сотрудников Госавтоинспекции привлекать к ответственности нерадивых пешеходов.- Она вас, очевидно, ещё и обругала, за то, что вы ездите по проезжей части, - написали в паблике.- Так наши дорогие инспекторы ДПС также активно проводили бы рейды с пешеходами, как они устраивают облавы на водил и пишут штрафы, лишь бы планы выполнить, - написали там же. - А потом орут везде, что водитель виноват! Пешеходы, видимо, бессмертные, - высказались под постом.Сегодня улан-удэнка выложила старое видео, которое вызвало еще большую дискуссию. Судя по видео, в районе остановки «Саяны» молодой парень выбежал на дорогу и, в позе супергероя, «остановил» машину.- На фоне последних страшных ДТП, произошедших в основном по вине водителей, хотелось поделиться видео, откуда следует, что и пешеходы так же создают аварийные ситуации. Осенью 2020 года чуть не сбила бесстрашного «пешехода-героя» на Саянах, который остановил весь поток машин, - добавлено в описании к видео.В комментарии сказано, что в этот момент за автомобилисткой двигался целый поток машин, ей пришлось резко затормозить из-за перебегающего дорогу улан-удэнца.К слову, местные жители поступок «героя» не оценили.- Самоутвердился... Скоро самоуничтожится, - считает один из комментаторов.- О, подвиг-то какой, - иронизируют там же.- Это показательный пример обезьяны, который таким образом самоутверждается перед своим стадом. Таких достаточно, к сожалению, - написали в паблике.фото: скрин из видео