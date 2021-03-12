В Улан-Удэ участник дерзкой кражи миллионов из «Росинкаса» попросился на свободу

Однако суд оснований для освобождения его из СИЗО не нашел





Верховный суд Бурятии оставил в силе решение Советского райсуда Улан-Удэ, продлив на 2 месяца срок содержания под стражей в отношении одного из обвиняемых по громкому делу о хищении из «Росинкаса». Мужчина, сославшись на наличие семьи и неудовлетворительное состояние здоровья, просил заменить ему арест на более мягкую меру пресечения. Однако суд оснований для этого не нашел.