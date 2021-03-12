В Улан-Удэ участник дерзкой кражи миллионов из «Росинкаса» попросился на свободу

Однако суд оснований для освобождения его из СИЗО не нашел
Верховный суд Бурятии оставил в силе решение Советского райсуда Улан-Удэ, продлив на 2 месяца срок содержания под стражей в отношении одного из обвиняемых по громкому делу о хищении из «Росинкаса». Мужчина, сославшись на наличие семьи и неудовлетворительное состояние здоровья, просил заменить ему арест на более мягкую меру пресечения. Однако суд оснований для этого не нашел.
«Данные обстоятельства не являются достаточными основаниями для изменения обвиняемому меры пресечения на более мягкую, не связанную с изоляцией от общества. Поскольку судом также приняты во внимание тяжесть инкриминируемого деяния, наличие у обвиняемого судимости за вымогательство, отсутствие официального места работы, постоянного источника дохода», - сообщили в Верховном суде.
Напомним, в ночь на 2 января в Бурятском республиканском управлении инкассации произошла кража – пропало более 16 миллионов рублей. Полиция завела уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере», началось следствие и розыск предполагаемых преступников.
Как выяснилось, во время кражи собаки, охранявшие здание, не среагировали на воров. Стало ясно, что к похищению миллионов может быть причастен кто-то из работников или экс-сотрудников управления. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозрение полиции вызвал бывший сотрудник ведомства, который не так давно уволился. Позже выяснилось, что, еще будучи работником «Росинкаса», он сделал слепки с ключей, чтобы легче пробраться к деньгам.
8 января сотрудники уголовного розыска МВД Бурятии и регионального УФСБ во взаимодействии с подразделением Росгвардии задержали пятерых жителей Улан-Удэ в возрасте от 25 до 28 лет.
- Операция по изобличению участников дерзкого преступления проводилась на территории Бурятии и Иркутской области. В ходе обысков следователями изъята большая часть похищенного, а также несколько автомобилей, которые использовались для совершения преступления, - сообщили тогда в республиканском МВД.
Выяснилось, что похитители миллионов, уверенные, что их не найдут, не особо конспирировали свои действия и передвижения. Потеряв всякую осторожность, они начали тратить деньги почти сразу же. Например, успели купить в Иркутске автомобиль. По возвращении в Улан-Удэ подельников задержали. Троих обвиняемых взяли под стражу, а двух направили под домашний арест.
Фото: «Номер один»
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