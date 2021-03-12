Девять лет колонии получил житель Улан-Удэ, изрезавший приятеля ножом

Смертельный конфликт между друзьями случился из-за избитой женщины





Девять лет шесть месяцев колонии строгого режима по решению суда получил 54-летний житель Улан-Удэ, который 9 мая прошлого года исполосовал ножом приятеля. Смертельный конфликт между друзьями случился из-за избитой женщины и разлитого ею кофе.

Два друга-участника тех событий и представить себе не могли, что праздничный вечер 9 мая станет для них роковым. Козлов, ставший позже по делу обвиняемым, проводил время со своей молодой подругой, когда ему позвонил приятель Василий Цыбов и пригласил к себе в гости. При приезде в квартире по Солнечной хозяина не оказалось, двери Козлову открыла его подруга.Вскоре из магазина вернулся Цыбов, женщина нарезала закуски, все сели за стол. Когда хозяин вышел в туалет, Козлов стал оказывать подруге товарища знаки внимания, рассказывая, что ради них ему пришлось покинуть свою возлюбленную. Подруга Цыбова возмутилась: «у тебя ведь есть жена?», а когда услышала в ответ оскорбления, плеснула Козлову в лицо только что налитый кофе.Облитый собутыльник ударил женщину в лицо, затем по голове и в грудь. В это время в комнату зашел Цыбов, он схватил Козлова за грудки и оттащил от рыдающей подруги. Та схватила свою сумочку и выскочила из квартиры. Цыбов набросился на приятеля с вопросом: «Ты зачем ударил мою женщину?».Мужчины остались вдвоем. Цыбов не преминул продолжить выяснение отношений. Говорил, что собирался побыть сегодня вместе с подругой, но из-за него она уехала к себе. По словам Козлова, потерпевший взял нож, нарезал лимон и, возмущаясь, так махнул ножом, что зацепил краем Козлова по лбу. Пошла кровь.Далее, как уверяет обвиняемый, Цыбов крикнул, что сейчас убьет его, взял за грудки и ударил головой в лицо. Приятель упал на пол, а потерпевший поставил ему на грудь колено и начал душить. Козлов рассказал, что нащупал на полу нож, отброшенный Цыбовым, схватил его и несколько раз ударил нападавшего.На суде обвиняемый рассказал, что после ударов он в шоковом состоянии с ножом в руке выбежал на улицу, двери подъезда за ним захлопнулись. Он несколько раз пытался дозвониться через домофон до раненого приятеля, но тот двери не открыл. Козлов еще немного походил вокруг дома и на такси уехал домой. Там лег спать, проснувшись утром, снял окровавленную одежду и попытался спалить в бане. После этого он пошел домой к супруге. Переодевшись, Козлов ушел к своей подруге, от которой несколько раз пытался дозвониться до раненого товарища.Убитого Цыбова обнаружили в тот же день. Полицию вызвали соседи, дело в том, что дверь его квартиры оказалась открыта и оттуда в подъезд вела цепочка кровавых следов. Сыщики задержали Козлова без проблем. Жена характеризует его положительно, вместе они прожили 35 лет, вырастили двоих детей, но в последнее время, хоть все еще состояли в браке, но фактически супругами не были - у Козлова уже была другая подруга.Погибший пенсионер Цыбов также был женат, его супруга накануне этих трагических событий из-за болезни уехала из квартиры к своей матери. Женщина говорит, что муж в алкогольном опьянении всегда вел себя спокойно.- Суд признал подсудимого виновным в убийстве и приговорил его к девяти годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также суд обязал взыскать с осужденного в пользу сестры погибшего компенсацию морального вреда в размере 800 тыс. рублей, - сообщил помощник прокурора Октябрьского района Улан-Удэ Виктор Афанасьев.Приговор в законную силу не вступил. Имена изменены, совпадения случайны.Фото: «Номер один»