В Бурятии школьники избили своего одноклассника

Происшествие сняли на камеру мобильного телефона



В социальной сети «Аноним 03» появилось сообщение от одного из жителей Иволгинского района. В нем сказано, что накануне в одной из местных школ подростки группой избили своего одноклассника.



- Этот факт был снят на телефон девочкой одноклассника. Затейником был одноклассник, который неоднократно издевался над ним в школе. Это выяснилось после того, когда в школу пришла полиция, так как мать мальчика написала заявление. Самое что интересное мальчик-затейник является сыном сотрудника полиции,- сообщил автор «Аноним 03».



В МВД Бурятии подтвердили, что жительница села Иволгинск обратилась в отдел полиции и сообщила о нанесении побоев ее 12-летнему сыну. Как уточнили в пресс-службе, мальчик пострадал от рук троих его одноклассников. После произошедшего сотрудники ПНД прибыли в школу для проверки информации и выяснения всех обстоятельств.



- Полицейские установили всех участников инцидента - потерпевший и трое его обидчиков. Выяснилось, что конфликт произошел на перемене в спортивном зале. Школьники, якобы, из личного неприязненного отношения нанесли несколько ударов по телу.



Как пояснили в ведомстве, от проведения судебно-медицинской экспертизы и оказания врачебной помощи мама ребенка отказалась. Полицейские провели профилактическую беседу о крайней недопустимости такого поведения и его правовых последствиях с несовершеннолетними участниками инцидента, а также их родителями и всеми учащимися класса – очевидцами произошедшего.



В настоящее время рассматривается вопрос о постановке обидчиков мальчика на профилактический учет. Как отметили в МВД Бурятии, педагоги детей характеризуют положительно. В связи с тем, что подростки еще не достигли возраста привлечения к административной ответственности полицейские вынесут определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении по статье «Побои». Собранные материалы будут направлены в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.



Указанные в анонимном сообщении сведения о родителях участника драки, в МВД прокомментировали отдельно.



- Во-первых, мы не имеем право разглашать персональные данные правонарушителей в целом, а тут тем более речь идет о несовершеннолетних участниках инцидента. Мы даем комментарий в целом и по факту, что и как происходило, какие меры приняты полицией. Знаете, чьим бы ребенком он ни являлся - полицейского, врача или музыканта или еще кого-то, то в таких случаях все дети равны, дискриминация любого ребенка – неприемлема, - высказались в МВД Бурятии.



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