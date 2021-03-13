В Бурятии подросток обчистил своего родственника





4 марта Баунтовский райсуд вынес приговор по уголовному делу в отношении троих молодых людей, обвиняемых в краже.

Эти преступления произошли более полутора лет назад в одном из сел Баунтовского района, когда парни были несовершеннолетними.

Идея украсть запчасти от мотоцикла у своего односельчанина, возникла у одного из подростков. Он ремонтировал мотоцикл и ему не хватало нужных запчастей. Любитель техники вспомнил, что у родственника его знакомого есть неисправный мотоцикл. Недолго думая, приятель согласился на предложение обокрасть своего дядю и позвал на дело еще одного друга.

На дело юные злоумышленники отправились, приготовив гаечные ключи. Пошли, когда стемнело, к дому потерпевшего пробирались огородами.

Проникнув в ограду, троица обшарила надворные постройки и обнаружила мотоцикл в бане. Инициатор кражи снял заднее колесо от мотоцикла стоимостью 5 000 рублей и двигатель от мотоцикла стоимостью 10 000 рублей, в это время подельники караулили. Затем похитители также ушли огородами, чуть было не попавшись с поличным вышедшим на крыльцо односельчанам.

На этом криминальная история не заканчивается, а, напротив, становится все более интересной.

Предположив, что запчасти могут быть также в доме, племянник предложил друзьям проникнуть в дом дяди ночью, когда все будут спать. А для того, чтобы хозяева их не узнали, если проснутся, он предложил сделать маски из черных шапок и вырезать в них отверстия для глаз. План соучастникам понравился, и они приступили к подготовке.

После полуночи троица в масках уже знакомыми огородами пробралась к дому. Поддев тонким ножом крючок на входной двери, ребята проникли в дом потерпевшего, в котором, кроме хозяина, находились гости - четыре человека. Все они, будучи пьяными, спали.

Племянник выключил электросчетчик, и подельники разбрелись по дому с фонариками в поисках запчастей. Мешок с запчастями обнаружил нашли в комнате, в которой спали женщины.

События стали развиваться стремительно и совсем не по плану.

От шороха одна гостья проснулась и увидела человека в маске с прорезями для глаз. Испугавшись, женщина оттолкнула злоумышленника, а потом сорвала с него маску. Подросток оттолкнул женщину и убежал. Парни выбежали из дома. Утром женщина рассказала хозяину и гостям, что видела ночью парней в доме, и одного из них она узнала. Осмотрев дом, хозяин обнаружил пропажу запчастей - сцепления от мотоцикла «Иж-Планета-5», коробки передач от мотоцикла «Иж-Планета-5», находившихся в мешке. Позже потерпевший обнаружил пропажу колеса и двигателя.

Общая сумма материального ущерба, причиненного потерпевшему в результате преступных действий несовершеннолетних, составила 20 000 рублей.

На следующий день подростки сожгли маски, а спустя неделю, ночью, подбросили мешок с запчастями, колесо и двигатель во двор к потерпевшему, испугавшись, что он напишет заявление в полицию.

В судебном заседании парни вину признали полностью.

Они признаны виновными, им назначено наказание каждому в виде 1 года 5 месяцев лишения свободы, условно, с испытательным сроком два года.

Приговор суда не вступил в законную силу.



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