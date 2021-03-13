Улан-удэнец обокрал спящую соседку





Утром 11 марта в полицию Октябрьского района обратилась 28-летняя улан-удэнка. Девушка рассказала полицейским, что забыла закрыть входную дверь в квартире и легла спать. Проснувшись утром, она обнаружила пропажу двух сотовых телефонов, смарт-часов и золотых колец. Ущерб составил около 82 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 39-летнего соседа заявительницы.

Следствием установлено, что выпивший мужчина поздним вечером решил погулять с собакой. Проходя мимо соседней квартиры, он заметил приоткрытую дверь. Зайдя в жилище, злоумышленник похитил имущество, вернулся к себе и лег спать. На утро его сон прервали сотрудники полиции и изъяли похищенное.

Вор пояснил следователю, что имущество он намеревался сбыть, но не успел.

Мужчина ранее был судим за кражу, наркопреступление и управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.





Фото: МВД по РБ