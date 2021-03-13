Улан-удэнцы все чаще становятся жертвами лжебанкиров





Жители республики, несмотря ни на что, продолжают доверять мошенникам и теряют из-за этого немалые деньги.

В отдел полиции №2 Управления МВД России по г. Улан-Удэ обратилась 35-летняя местная жительница и рассказала о том, что стала жертвой мошенников. Злоумышленник, представившись сотрудником банка, предложил ей снизить ставку по имеющимся кредитам. Преступник уверил, что в рамках взаимодействия с другими финансовыми организациями и стартовавшей акции можно «уронить» процент по кредитам любого банка-компаньона. А после переключил на, якобы, своего коллегу из другой финансовой организации, где собеседница ранее оформляла кредитную карту.

Доверившись мошенникам, гражданка сообщила номер карты и защитный код на ее оборотной стороне, тем самым представив доступ к личному кабинету в приложении онлайн-банкинга. Злоумышленники похитили около 60 тысяч рублей с кредитной карты улан-удэнки, которыми рассчитались за покупки на одном из популярных сайтов.

Еще одной жертвой мошенников стала 42-летняя жительница Октябрьского района. «Сотрудник» банка сообщил женщине о накопленных бонусах «Спасибо», которые необходимо перевести ей на карту и запросил данные электронного средства платежа. В результате со счета горожанки были списаны личные сбережения – около двух тысяч рублей и оформлен кредит на 41 тысячу рублей. Однако распорядиться заемными средствами целиком преступникам не удалось. Улан-удэнка, обнаружив смс-уведомления о списаниях денег, заблокировала карту. Ущерб составил около 16,5 тысяч рублей.

Более внушительную сумму – 540 тысяч рублей – потерял 38-летний горожанин, которому «сотрудник финансового учреждения» сообщил о, якобы, попытке кражи мошенниками кредитных денег со счета и необходимости перевести их на безопасный счет.

Всего за текущие сутки органы внутренних дел республики зарегистрировали семь сообщений о мошеннических действиях с использованием IT – технологий.

Полиция Бурятии призывает жителей региона быть более бдительными и не поддаваться на уловки недобросовестных граждан, а также рассказать об имеющейся опасности родным и близким.



Фото: https://gazeta-n1.ru/stock/