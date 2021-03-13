Житель Бурятии организовал бизнес по выдаче разрешений на временное проживание





Три года назад житель республики узнал от знакомого, что в миграционных подразделениях МВД РФ иностранцам без их участия можно оформить разрешение на временное проживание (РВП) за 120 000 рублей. Мужчина, в свою очередь, сообщил о такой возможности знакомому китайцу, имеющему официально полученный вид на жительство в РФ, и предложил ему «бизнес».

Схема была проста: искать граждан Китая, желающих за деньги внести в их национальные паспорта подложные сведения о получении ими РВП и регистрации по месту жительства на территории РФ. Знакомый согласился участвовать в незаконной схеме.

В конце января 2018 г. гражданин КНР встретился с земляком, у которого истекал срок временного пребывания в России. Мужчина предложил знакомому оформить за 250 000 рублей РВП, дающее право временно проживать в РФ сроком три года, китаец согласился. В начале февраля 2018 г., предприимчивый гражданин Поднебесной забрал у знакомого его национальный паспорт и предоплату в размере 120 000 рублей, которые в этот же день в арендуемом офисе передал своему подельнику. После этого житель Бурятии передал еще одному своему знакомому, неосведомленному о его преступных намерениях, паспорт и 120 000 рублей для оформления РВП.

В конце марта 2018 г. мужчина передал организатору мошеннической схемы паспорт с подложным штампом РВП, якобы поставленным в УВМ ГУ МВД России и дающим видимость права гражданину Китая проживать на территории России до 20 декабря 2020 года. Паспорт передали гражданину КНР, он доплатил мошенникам еще 130 тысяч рублей.

Позднее злоумышленники помогли еще троим гражданам КНР незаконным путем получить РВП.

В судебном заседании подсудимые полностью согласились с предъявленным обвинением, признав вину в полном объеме.

Суд квалифицировал действия мужчин по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ – как организация незаконной миграции, то есть организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершенная группой лиц по предварительному сговору.

Железнодорожный районный суд Улан-Удэ вынес обвинительный приговор, каждому из обвиняемых назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года условно со штрафом в размере 100 000 рублей в доход государства.