Улан-удэнка выплатит полмиллиона за угон автомобиля

Женщина угнала автомобиль и каталась по городу в нетрезвом состоянии

В августе 2020 года у горожанки, находящейся в алкогольном опьянении, возникла идея угнать автомобиль. Она подошла к машине, завела ее и поехала кататься по улицам Улан-Удэ.

Суд квалифицировал действия подсудимой как неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон).

Приговором суда женщине назначено наказание с учетом смягчающих наказание обстоятельств в виде лишения свободы на срок два года условно с испытательным сроком два года.

Гражданский иск потерпевшей удовлетворен на сумму 493 219 рублей.

Приговор не вступил в законную силу.