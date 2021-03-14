Житель Улан-Удэ обворовал посетительницу медучреждения

Снимая верхнюю одежду у гардероба, девушка положила телефон на скамью, и он пропал



Инцидент произошел 2 февраля в одном из медучреждений Железнодорожного района. Пока девушка около гардероба снимала верхнюю одежду, положив при этом на скамью гаджет, мобильное устройство исчезло. Под подозрение в совершении кражи попал стоявший рядом посетитель. Злоумышленнику понадобились секунды, чтобы схватить чужой телефон и экстренно ретироваться, оставшись незамеченным, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже сотового телефона. Отметим, что задержанному 43 года, он условно осужден за кражи. Похищенное полицейскими изъято", - добавили в ведомстве.



Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".



Фото: "Номер один"

