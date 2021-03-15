В Бурятии дело о жестоком убийстве на стадионе рассмотрит суд присяжных

С таким ходатайством выступили адвокаты обвиняемых





Заместитель прокурора Бурятии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух уроженцев Еравнинского района. Они обвиняются по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц).

Напомним, ночью 5 апреля на стадионе, расположенном на окраине села Ульдурга, было обнаружено тело 27-летнего молодого человека с колото-резаным ранением шеи, а также многочисленными повреждениями в области головы, туловища и конечностей. По факту убийства мужчины Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело.По подозрению в преступлении силовики задержали 34-летнего местного жителя. На допросе он дал подробные показания об обстоятельствах учиненной им расправы.По данным следствия, вечером 4 апреля в селе Ульдурга компания местных жителей распивала спиртное. Во время застолья один из собутыльников рассказал, что накануне у него произошел конфликт с парнем, недавно приехавшим в деревню к родственникам из Улан-Удэ. Сельчане решили разобраться с приезжим, вызвали его на улицу, отвезли на машине на окраину села на стадион, где двое мужчин стали избивать его. От ударов молодой человек упал на землю, потерял сознание и перестал двигаться.После этого в шею парня воткнули нож. Потерпевший скончался на месте.Задержать второго подозреваемого сразу не удалось, он скрылся от правоохранителей. Несколько дней мужчина находился в розыске, после чего вместе с адвокатом сам пришел в следственный комитет.Известно, что участники преступления ранее имели проблемы с законом. Один из обвиняемых судим за кражу и разбой, второй – за наркопреступление. Погибший также привлекался к уголовной ответственности за кражу и грабеж.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в настоящее время уголовное дело направлено на рассмотрение в Верховный суд. Стороной защиты заявлено ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей.Фото: «Номер один»