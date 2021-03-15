Житель Улан-Удэ гулял по городу с «синтетикой» в кармане

На подозрительного мужчину обратили внимание росгвардейцы
В Улан-Удэ сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии в микрорайоне Зеленхоз обратили внимание на подозрительного мужчину. При проверке документов он отводил взгляд в сторону и сбивчиво отвечал на вопросы. Правоохранители решили досмотреть гражданина.
28-летний мужчина сознался росгвардейцам, что у него в кармане наркотик, и вытащил полиэтиленовый сверток с белым порошкообразным веществом. Как позже установила экспертиза, это был наркотик синтетического происхождения метилэфедрон.
Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщили в Росгвардии Бурятии.
Фото: Росгвардия Бурятии
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