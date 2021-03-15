Беременная улан-удэнка обокрала закадычную подругу

Ночью гостья стащила у хозяйки телефоны и банковские карты

6 марта в полицию Улан-Удэ обратилась 37-летняя местная горожанка. Она сообщила, что у себя дома распивала спиртное с приятельницей, с которой общается уже более 14 лет. Однако утром после застолья женщина не обнаружила ни гостью, ни два телефона с банковскими картами.



- В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 39-летнюю подозреваемую. Установлено, что, проснувшись ночью после застолья, она похитила чужие гаджеты, в том числе, новый телефон, накануне приобретенный хозяйкой для супруга. Забрала злоумышленница и электронные средства платежа, - рассказали в МВД Бурятии.



Мобильные устройства женщина вначале планировала продать, но решила оставить для себя. Кроме того, имеющимися на одной из карт деньгами подозреваемая рассчитывалась за покупки в магазинах до тех пор, пока владелица ее не заблокировала. Злоумышленница успела потратить более двух тысяч рулей.



- Ранее женщина была дважды судима за кражи. Является матерью четырех детей, однако родительских прав лишена. Беременна пятым. Сейчас в отношении нее возбуждены уголовные дела по статье «кража», - сообщили в МВД.



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